Перемоги над Німеччиною та Литвою, поразка від Польщі. Збірна України зіграла серію спарингів

Чоловіча збірна України з пляжного футболу здобула дві перемоги на турнірі в Литві. Матчі відбувалися у критому манежі в місті Клайпеда.

У першому матчі "синьо-жовті" мінімально подужали господарів – 2:1. Натомість у другому поєдинку поступилися збірній Польщі – 1:5. Видовищний двобій проти команди Німеччини завершився з рахунком 7:6 на користь українців.

Зазначимо, що збірна України посідає 19-ту позицію у світовому рейтингу. Литва, Польща та Німеччина поза межами топ-20 у заліку збірних.

Збірна України вирушила до Клайпеди на навчально-тренувальний збір на запрошення Литовської Федерації футболу, повідомили в Асоціації пляжного футболу України

У 2025 році це вже другий турнір, в якому бере участь українська команда. В середині лютого збірна посіла друге місце на міжнародному представницькому турнірі El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

Суперниками українців на Beach Soccer Cup 2025 були збірні Португалії, Сальвадору та Венесуели.