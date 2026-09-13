Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу за "бронзу" Суперфіналу Євроліги-2026

У неділю, 13 вересня, жіноча збірна України з пляжного футболу проведе поєдинок за третє місце Суперфіналу Євроліги-2026. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Португалії.

Гра в італійському Віареджо розпочнеться о 14:45 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу, організовану УАФ, на сайті "Чемпіон".

Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку протистояння.

Зазначимо, що команди вже грали між собою на груповому етапі. Тоді українки поступилися в напруженій боротьбі з рахунком 3:4.

У півфіналі "синьо-жовті" програли Італії. Португалія в битві за фінал не змогла здолати Іспанію.