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Збірна України фінішувала другою на турнірі El Salvador Beach Soccer Cup 2025

Руслан Травкін — 17 лютого 2025, 10:23
Збірна України фінішувала другою на турнірі El Salvador Beach Soccer Cup 2025
Facebook Beachsoccer Association of Ukraine

Збірна Україна з пляжного футболу зіграла третій поєдинок міжнародного представницького турніру El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

"Синьо-жовті" зуміли обіграти збірну Венесуели з рахунком 3:2, що дозволило посісти підсумкове друге місце на турнірі.

За українців дублем відзначився Антон Росс. Ще один гол записав собі в актив Іван Глуцький.

El Salvador Beach Soccer Cup 2025
15 лютого, Сальвадор

Україна – Венесуела 3:2

Нагадаємо, в перший ігровий день збірна України поступилася господарям лише в серії пенальті. Далі була прикра поразка від Португалії – чинні чемпіони Євроліги забили переможний гол лише за 20 секунд до кінця основного часу.

В останньому турі португальці здолали Сальвадор 3:2 і стала переможцем турніру, набравши 9 очок.

Збірна України з трьома очками фінішувала другою. Сальвадор здобув дві перемоги, обігравши в серії пенальті не тільки українців, а й венесуельців, але оскільки за перемогу після основного часу дають лише 1 очко, то з двома балами господарі стали другими. Венесуела очок не набрала.

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