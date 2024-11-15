Збірна України зіграє з Англією у "бронзовому" фіналі турніру в Саудівській Аравії
УАФ
Жіноча збірна України з пляжного футболу поступилась Бразилії та не змогла пробитися у фінал турніру Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудівській Аравії. Поєдинок завершився з рахунком 4:5.
"Синьо-жовті" у суботу, 16 листопада, зіграють матч за третє місце, де їх суперником стане команда Англії. Водночас у фіналі зустрінуться Іспанія та Бразилія.
Час проведення матчів визначиться увечері, після завершення усіх поєдинків турніру.
Нагадаємо, в першому матчі Україна поступилася першому номеру світового рейтингу – збірній Іспанії (1:6), а в другому турі здолала Англію (4:2).