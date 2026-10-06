Жіноча збірна України зіграє на Мундіаліто-2026

Жіноча збірна України з пляжного футболу вирушає до Іспанії, де візьме участь у Mundialito Beach Soccer Andalucía El Puerto de Santa María 2026.

Про це повідомляє Асоціація пляжного футболу України.

Турнір відбудеться 9-11 жовтня в Ель-Пуерто-де-Санта-Марія. У жіночих змаганнях зіграють чотири збірні: господарка турніру Іспанія, Україна, Італія та Бразилія. Команди проведуть одноколовий турнір, за підсумками якого визначиться чемпіон.

Українки розпочнуть виступи 9 жовтня матчем проти Іспанії. Наступного дня "синьо-жовті" зіграють із Бразилією, а 11 жовтня завершать турнір поєдинком проти Італії.

Розклад матчів збірної України

09.10.2026 | 18:00 | Україна – Іспанія

10.10.2026 | 15:00 | Бразилія – Україна

11.10.2026 | 15:00 | Італія – Україна

Для збірної України це буде черговий міжнародний турнір. У вересні збірна України програла Португалії у матчі за "бронзу" Суперфіналу Євроліги 2026.

У травні українки також грали в Ель-Пуерто-де-Санта-Марія та дійшли до фінального матчу жіночої частини Євро Beach Soccer League, де поступилися Іспанії 4:5.

Мундіаліто повертається до Ель-Пуерто-де-Санта-Марія після трирічної перерви. Жіночий турнір проводиться з 2022 року, а Іспанія вигравала обидві попередні його редакції – у 2022 та 2023 роках.