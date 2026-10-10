Жіноча збірна України поступилася Бразилії на Мундіаліто-2026

Жіноча збірна України з пляжного футболу зазнала другої поразки на Мундіаліто-2026 в іспанському Ель-Пуерто-де-Санта-Марія, програвши Бразилії.

Зустріч завершилася з рахунком 0:3.

Перший період завершився без голів. У другому бразилійок вивела вперед Жасна, а в заключній третині зустрічі Таїс та Адріеле довели рахунок до 3:0.

На старті турніру українки поступилися Іспанії – 1:6. Після двох турів наша команда не має очок і посідає четверте місце. Іспанія лідирує з 6 балами, Бразилія набрала 4, Італія – 0.

У заключному матчі 11 жовтня Україна зіграє з Італією.

Пляжний футбол – Мундіаліто-2026

Жінки, 2-й тур

Бразилія — Україна 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Для збірної України це черговий міжнародний турнір. У вересні збірна України програла Португалії у матчі за "бронзу" Суперфіналу Євроліги 2026.