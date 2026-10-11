Україна розгромила Італію та посіла третє місце на Мундіаліто-2026

Жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла Італію та завершила Мундіаліто-2026 на третьому місці.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Команда Юрія Клименка відкрила рахунок наприкінці першого періоду завдяки голу Ірини Дубицької. У другій 12-хвилинці Ірина Кушнір оформила дубль.

У заключному періоді до розгрому долучилася воротарка Анастасія Терех, яка відзначилася дальнім ударом. Остаточний рахунок встановила Аміліна Тарсукова, реалізувавши пенальті.

Пляжний футбол – Мундіаліто-2026

Жінки, 3-й тур

Італія – Україна 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Українки здобули першу перемогу на турнірі в іспанському Ель-Пуерто-де-Санта-Марія. Перед цим "синьо-жовті" поступилися Іспанії – 1:6 та Бразилії – 0:3. Три очки дозволили Україні фінішувати третьою.