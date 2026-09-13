Збірна України програла Португалії у матчі за "бронзу" Суперфіналу Євроліги-2026

У неділю, 13 вересня, жіноча збірна України з пляжного футболу провела поєдинок за третє місце Суперфіналу Євроліги-2026, де поступилися команді Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

У першому періоді "синьо-жовті" протягом двох хвилин пропустили двічі. На початку другого відрізку Юлія Костюк скоротила відставання, однак менше ніж за хвилину Жоана Мейра знову повернула перевагу своєї збірної до +2, а в третьому періоді команди більше не забивали.

Євроліга-2026, Суперфінал

Матч за третє місце, 13 вересня

Португалія – Україна 3:1 (2:0)

Зазначимо, що команди вже грали між собою на груповому етапі. Тоді українки поступилися в напруженій боротьбі з рахунком 3:4.

У півфіналі "синьо-жовті" програли Італії. Португалія в битві за фінал не змогла здолати Іспанію.