Тренер збірної України: Нам потрібен тренінг на постійній основі

Жіноча збірна України з пляжного футболу може досягнути вищих результатів за умови більш насиченого тренувального процесу.

Про це в інтерв’ю пресслужбі Асоціації пляжного футболу України сказав головний тренер Юрій Клименко.

Наставник збірної також зазначив, що в минулому сезоні не зміг залучити чимало гравчинь.

"Минулого року ми реформували команду, з різних причин «вилетіло» майже половина складу. Але ми провели селекційні збори, потім тренувальні цикли, визначили для себе 6-7 дівчат кандидатів до збірної й цим складом вирушили на міжнародні змагання – Євролігу та Neom Beach Soccer Cup.

Ми не сподівались на якісь досягнення, але під час сезону, коли дівчата вже відчули одна одну, то, загалом, в нас вийшла непогана команда, яка, на мою думку, повинна була потрапляти на фінал Євроліги".