Тренер збірної України: Нам потрібен тренінг на постійній основі
Жіноча збірна України з пляжного футболу може досягнути вищих результатів за умови більш насиченого тренувального процесу.
Про це в інтерв’ю пресслужбі Асоціації пляжного футболу України сказав головний тренер Юрій Клименко.
"У нас зараз немає в складі дівчат, які мають контракти з командами з великого футболу. Є з футзалу, але в літній період це не так перетинається. Як і в будь-якому виді спорту, нам потрібен постійний тренінг. Якщо він буде відбуватися на постійній основі, а не у рваному темпі – тоді буде результат. Бо нам потім не вистачає цих двох-трьох днів, двох-трьох спарингів з топовими командами, щоб потім у змаганнях високого рівня досягати успіху".
Наставник збірної також зазначив, що в минулому сезоні не зміг залучити чимало гравчинь.
"Минулого року ми реформували команду, з різних причин «вилетіло» майже половина складу. Але ми провели селекційні збори, потім тренувальні цикли, визначили для себе 6-7 дівчат кандидатів до збірної й цим складом вирушили на міжнародні змагання – Євролігу та Neom Beach Soccer Cup.
Ми не сподівались на якісь досягнення, але під час сезону, коли дівчата вже відчули одна одну, то, загалом, в нас вийшла непогана команда, яка, на мою думку, повинна була потрапляти на фінал Євроліги".
Нагадаємо, жіноча збірна України посіла 5-те місце у фіналі Євроліги в Італії та здобула бронзу престижного турніру Neom Beach Soccer Cup 2024 в Саудівській Аравії.
Зазначимо, у цьогорічному світовому рейтингу збірних Україна вперше піднялася на друге місце.
Найкращою гравчинею України 2024 року в жіночому пляжному футболі АПФУ визнала воротарку Анастасію Терех.