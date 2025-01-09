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Історичний показник: збірна України піднялась на другу сходинку світового рейтингу

Олександр Булава — 9 січня 2025, 14:18
Історичний показник: збірна України піднялась на другу сходинку світового рейтингу
АПФУ

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) оприлюднила оновлений рейтинг збірних команд.

Жіноча збірна України з бічсоккера вперше опинились на другій сходинці рейтингу, поступаючись лише Іспанії. Українки піднялися одразу на три сходинки у порівнянні з попереднім рейтингом, що є абсолютним рекордом для українського пляжного футболу. "Синьо-жовті" випередили Португалію та Англію.

Чоловіча збірна зберегла 20-ту позицію у рейтингу. Маючи в активі 770,75 бала та відстаючи від Єгипту на 100,5 очка.

У чоловіків  лідирує Бразилія, друге місце в Італії, третє – в Португалії.

Напередодні Асоціація пляжного футболу України визначила найкращу футболістку минулого року.

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