Історичний показник: збірна України піднялась на другу сходинку світового рейтингу

Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) оприлюднила оновлений рейтинг збірних команд.

Жіноча збірна України з бічсоккера вперше опинились на другій сходинці рейтингу, поступаючись лише Іспанії. Українки піднялися одразу на три сходинки у порівнянні з попереднім рейтингом, що є абсолютним рекордом для українського пляжного футболу. "Синьо-жовті" випередили Португалію та Англію.

Чоловіча збірна зберегла 20-ту позицію у рейтингу. Маючи в активі 770,75 бала та відстаючи від Єгипту на 100,5 очка.

У чоловіків лідирує Бразилія, друге місце в Італії, третє – в Португалії.

Напередодні Асоціація пляжного футболу України визначила найкращу футболістку минулого року.