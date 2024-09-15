Україна втримала перемогу з Чехією і здобула 5-те місце в Суперфіналі Євроліги

Жіноча збірна України перемогла Чехію в матчі за 5-8 місця Суперфіналу Євроліги-2024.

Українки вже грали проти чешок на груповій стадії суперфіналу – програли 0:3. Але після перемоги над Швейцарією у втішному турнірі за 5-8 місця емоційно підзарядилися. Це було помітно.

На другій хвилині червоні мали нагоду повести в рахунку. Наші "скосили" суперницю в центральній зоні. Удар зі штрафного – стійка!

Потім Кліпаченко фінтом прибрала опонентку, друга кинулась під удар і заблокувала м’яч. Після такої гармати захисниця з хвилину приходила до тями.

Олександра Скибіна била штрафний з центру майданчика – поруч з рамкою.

А Юлія Костюк вже наступний удар з піщаного горбика реалізувала – 1:0!

До сирени команди обмінялися нагодами забити, але рахунок таким і залишився.

Другий тайм почався з другого голу двох Анастасій! Терех кидком через все поле поклала м’яча на ногу Кліпаченко, а та спокійно поклала його в кут – 2:0!

Дівчата контролювали гру, грали по рахунку. Проблем на горизонті не було.

А ближче до перерви забили ще один класний гол. Чи то удар, чи то пас в падінні через себе від Олександри Скибіної, Ірина Бавзенюк в польоті головою переправила м’яч у ворота – 3:0!

Але за хвилину до відпочинку чешки один гол таки відіграли. Фактурна гравчиня в стилі Ромеро Лукаку відтерла корпусом наших дівчат і поцілила лівою в дев’ятку!

Як і в матчі проти Швейцарії – кінцівка матчу це трилер! За п’ять хвилин до закінчення основного часу Чехія забила вдруге! Просто дограти цей поєдинок – не вийшло!

За півхвилини пошкодження отримує воротарка Анастасія Терех! В піщану битву з лави запасних вступає Олександра Кулик. Але у найвідповідальніший момент воротарка виручила, дівчата дотерпіли, відстояли у захисті. Нервова та «драйвова» перемога 3-2!

Команда Юрія Клименка здобуває 5-те підсумкове місце в супер-фіналі Євроліги!

Євроліга. Суперфінал

Альгеро, Італія

Міні турнір за 5-8 місця

Україна – Чехія 3:2

Зазначимо, що в груповому раунді Україна поступилася Португалії 3:4, також програла Італії 0:1 та Чехії 0:3.

В міні турнірі за 5-8 місця перемогла Швейцарію 5:3

Медалі Євроліги сьогодні розіграють Іспанія, Італія, Польща та Білорусь