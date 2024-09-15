Україна втримала перемогу з Чехією і здобула 5-те місце в Суперфіналі Євроліги
Жіноча збірна України перемогла Чехію в матчі за 5-8 місця Суперфіналу Євроліги-2024.
Українки вже грали проти чешок на груповій стадії суперфіналу – програли 0:3. Але після перемоги над Швейцарією у втішному турнірі за 5-8 місця емоційно підзарядилися. Це було помітно.
На другій хвилині червоні мали нагоду повести в рахунку. Наші "скосили" суперницю в центральній зоні. Удар зі штрафного – стійка!
Потім Кліпаченко фінтом прибрала опонентку, друга кинулась під удар і заблокувала м’яч. Після такої гармати захисниця з хвилину приходила до тями.
Олександра Скибіна била штрафний з центру майданчика – поруч з рамкою.
А Юлія Костюк вже наступний удар з піщаного горбика реалізувала – 1:0!
До сирени команди обмінялися нагодами забити, але рахунок таким і залишився.
Другий тайм почався з другого голу двох Анастасій! Терех кидком через все поле поклала м’яча на ногу Кліпаченко, а та спокійно поклала його в кут – 2:0!
Дівчата контролювали гру, грали по рахунку. Проблем на горизонті не було.
А ближче до перерви забили ще один класний гол. Чи то удар, чи то пас в падінні через себе від Олександри Скибіної, Ірина Бавзенюк в польоті головою переправила м’яч у ворота – 3:0!
Але за хвилину до відпочинку чешки один гол таки відіграли. Фактурна гравчиня в стилі Ромеро Лукаку відтерла корпусом наших дівчат і поцілила лівою в дев’ятку!
Як і в матчі проти Швейцарії – кінцівка матчу це трилер! За п’ять хвилин до закінчення основного часу Чехія забила вдруге! Просто дограти цей поєдинок – не вийшло!
За півхвилини пошкодження отримує воротарка Анастасія Терех! В піщану битву з лави запасних вступає Олександра Кулик. Але у найвідповідальніший момент воротарка виручила, дівчата дотерпіли, відстояли у захисті. Нервова та «драйвова» перемога 3-2!
Команда Юрія Клименка здобуває 5-те підсумкове місце в супер-фіналі Євроліги!
Євроліга. Суперфінал
Альгеро, Італія
Міні турнір за 5-8 місця
Україна – Чехія 3:2
Зазначимо, що в груповому раунді Україна поступилася Португалії 3:4, також програла Італії 0:1 та Чехії 0:3.
В міні турнірі за 5-8 місця перемогла Швейцарію 5:3
Медалі Євроліги сьогодні розіграють Іспанія, Італія, Польща та Білорусь