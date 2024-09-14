Пляжний футбол. В яскравому матчі українки перемагають швейцарок і зіграють за 5 місце

Жіноча збірна України перемогла Швейцарію в матчі за 5-8 місця Суперфіналу Євроліги-2024.

Ірина Бавзенюк забила майже на початку матчу — в один дотик після передачі з бокової лінії. Нарешті, дівчата "розмочили", адже не забивали у двох попередніх матчах.

Потім Анастасія Терех перевела м’яч на кутовий після дальнього штрафного удару.

Анастасія Кліпаченко била в ближній з гострого кута — на місці голкіперка. Далі знову рятує Терех — зняла м’яча з голови нападниці швейцарок. У першому таймі — мінімальна перемога синьо-жовтих.

Другий період розпочинається з класного удару Бавзенюк — повз хрестовину. Знову, як і вчора проти чешок, ледь не привезли самі собі. Невдалий пас назад, але Терех вийшла на м’яч вчасно.

За пів хвилини до другої перерви українки подвоїли перевагу. Досвідчена Бавзенюк замкнула передачу на дальній стійці — 2:0.

Третій тайм - і майже одразу третій гол. І навіть четвертий! Забивають Маргарита Юрасова та Юлія Костюк! Прорвало!

Швейцарки могли скоротити відставання, але м'яч, але той не докотився і став на лінії. Наші, майже граючись, могли забивати п’ятий і закривати матч. Але забила Швейцарія. Причому, знову після технічного браку наших дівчат у захисті.

Далі червоні забили і вдруге. Ще й як ефектно! Передача з бокової лінії "бісеклетою" — і майже такий самий удар впритул – 4:2 за чотири "чистих" хвилин до фінальної сирени!

За півтори хвилини до кінця матчу — питання, здавалось, зняті. Дівчата в кілька передач організували класну контратаку — є хетрик Бавзенюк!

Але!!! Швейцарки забивають втретє, і це знову шедевр! Розіграш з центру після пропущеного голу, гравчиня першим дотиком підкидає м’яча партнерці, а та злету смачно гатить його під поперечину! Терех на таке не чекала! Хотілося, аби це пляжне футбольне видовище тривало…

У підсумку — 5:3. Після трьох поразок, від Португалії, Італії та Чехії, перемога України виглядає запізнілою, але не менш приємною, важливою та обнадійливою.

На команду Юрія Клименка тепер чекає матч за 5-6 місце суперфіналу Євроліги — з переможцем пари Англія — Чехія

Євроліга. Суперфінал

Альгеро, Італія

Міні турнір за 5-8 місця

Україна — Швейцарія 5:3



