Українки дали бій італійкам, але не змогли вийти до півфіналу Євроліги

Збірна України програла і другий матч суперфіналу Євроліги, що проходить в італійському місті Альгеро. Після поразки португалкам (3:4), українки поступилися й господаркам турніру, італійкам — 0:1.

Перші хвилини були за нашими дівчатами — контролювали м’яч, били по воротах. Лише три удари в площину воріт завдала Анастасія Терех — найкраща воротарка Євроліги-2021!

"Жовто-сині" нагнітали, італійки переважно відбивалися. Було помітно, що до холоду та вологого піску призвичаїлись краще саме наші гравчині. Але й наші першими "пустили метелика". Після вкидання ауту італійка в оточенні двох захисниць примудрилась у падінні точно пробити в кут. За кілька хвилин "синіх" виручила стійка. А за нас зіграв каркас на останніх секундах першого тайму.

На старті других 12 хвилин знову був момент у "синьо-жовтих". Вдалося майже перекинути голкіперку зі своєї половину — але ж поперечка! Увесь тайм — у рівній боротьбі. А найбільш пекучими видались останні півтори хвилини. Терех врятувала ворота після виходу віч-на-віч. Одразу ж удар Анастасії Кліпаченко парирувала голкіперка, м’яч дивом не вдалося занести в сітку. Але ж це пісок! У вологих середземноморських пісках — "сухий" другий тайм.

У третьому таймі вже треба було йти на пролом! Підопічні Юрія Клименка не мали права програвати аби чіплятися за півфінал. Але Італія відстояла нервову перемогу. Фінальна сирена застала наших дівчат в атаці. Але в підсумку невтішні й не зовсім справедливі 0:1.

Євроліга-2024. Суперфінал. Жінки

Група А. 3-й тур, 12 вересня 2024

Італія — Україна 1:0

До півфіналу йдуть португалки, які здолали Чехію 4:3. Та італійки, які після перемоги над чешками (7:0) здолали й Україну. Тепер на українок чекає поєдинок проти чешок за втішне третє місце в групі.