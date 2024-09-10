Українки поступилися Португалії у поєдинку Суперфіналу Євроліги

Жіноча збірна України з пляжного футболу поступилася Португалії у запеклому поєдинку Суперфіналу Євроліги.

Матч завершився з рахунком 4:3. Турнір за участі 8-ми збірних відбувається в італійському Альгеро.

Українки вели в рахунку більшість поєдинку — 2:0 після перших двох таймів! Голи забивали Маргарита Юрасова та Юлія Костюк. Але наприкінці другого тайму Костюк вилучили за другу жовту картку. Граючи в більшості португалки здійснили камбек і навіть повели в рахунку 3:2.

Анастасія Терех встановила паритет, але ближче до завершення двобою Португалія все ж таки виборола перемогу — 4:3.

Наступний поєдинок в групі A збірна України зіграє 12-го вересня проти Італії. В групі A Україна грає проти Португалії, Італії та Чехії. В групі Б — Іспанія, Польща, Швейцарія та Англія. До півфіналу кваліфікуються по дві кращі команди з кожного квартету.

Зазначимо, що збірна Португалії третя в рейтингу жіночих команд з бічсоккеру FIFA/BSWW, українки — четверті.