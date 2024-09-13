Пляжний футбол. Жіноча збірна України програла третій матч Суперфіналу Євроліги

Жіноча збірна України з пляжного футболу зазнала поразки від Чехії в третьому матчі у Суперфіналі Євроліги-2024.

Перед матчем відбулася хвилина мовчання у пам’ять про брата Сніжани Воловенко, який загинув на війні. Українки вийшли на гру з траурними пов’язками.

Костюк завдала дальнього удару – поруч зі стійкою. Цієї гравчині відверто бракувало у вчорашньому вирішальному двобої з італійками, але вона пропускала гру через червону картку. Юлія прицільно била ще раз – воротарка витягнула з кута. Потім вже Анастасія Терех відбила удар зі штрафного. Загалом, дівчата виглядали втомленими. Передусім, психологічно. Попри перевагу – перший період 0-0.

"Синьо-жовті" грали більш технічно, різнопланово. Але з урахуванням матчу з італійками не могли забити вже 5-ий період поспіль. У пляжному - це довго. На початку другого тайму гра пішла жвавіше, обмінялися нагодами забити. Удар нашої гравчині після технічного індивідуального проходу - вище воріт. А відкрити рахунок чешкам завадили щонайменше п’ять "сейвів" Терех.

Але й великі помиляються. Саме прикра помилка голкіперки призвела до голу. Анастасія зупиняла м’яч, відпустила його від себе, а набігаюча нападниця вирішила ситуацію. За хвилину пропустили знову. Захисниця біля власних воріт необачливо виконала передачу на ногу суперниці.

Потужний морський вітер та бажання не вдарити у пісок обличчям погнали дівчат вперед, але від шоку так і не оговтались. Пропустили ще й третій.

В підсумку несподівана поразка 0:3. Збірну України чекає боротьба за 5-8 місця Суперфіналу Євроліги.

Жіноча Євроліга

Альгеро, Італія

Суперфінал

Україна – Чехія 0:3

Нагадаємо, в попередніх іграх українки поступилися Португалії (3:4) та Італії (0:1).