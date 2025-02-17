Визначилися найкращі бомбардири збірної України на турнірі El Salvador Beach Soccer Cup 2025
Антон Росс разом із Олегом Зборовським стали найкращими бомбардирами збірної України на El Salvador Beach Soccer Cup 2025.
Обидва футболіста за три матчі забили три голи.
Варто зазначити, що 20-річний Росс дебютував за національну команду з бічсоккера в минулому році, а представляє він команду Альтернатива.
Нагадаємо, "синьо-жовті" завдяки перемозі над Венесуелою зуміли стати другими на турнірі.
У перший ігровий день збірна України поступилася господарям лише в серії пенальті. Далі була прикра поразка від Португалії – чинні чемпіони Євроліги забили переможний гол лише за 20 секунд до кінця основного часу.
В останньому турі португальці здолали Сальвадор 3:2 і стала переможцем турніру, набравши 9 очок.
Збірна України з трьома очками фінішувала другою. Сальвадор здобув дві перемоги, обігравши в серії пенальті не тільки українців, а й венесуельців, але оскільки за перемогу після основного часу дають лише 1 очко, то з двома балами господарі стали другими. Венесуела очок не набрала.