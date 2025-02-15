Сальвадор – як кислий помідор: Україна стартувала на міжнародному турнірі поразкою в серії пенальті

Збірна Україна з пляжного футболу зіграла перший поєдинок міжнародного представницького турніру El Salvador Beach Soccer Cup 2025. Суперником України була команда-господарів, збірна Сальвадора, яка посідає 18 позицію у світовому рейтингу (українці на 20-й позиції). Матч завершився поразкою української команди в серії пенальті.

Лік голам у матчі та турнірі відкрили господарі вже на другій хвилині матчу. На фланзі розіграли "стінку" і нападник Круз злету пробив у кут.

Українці поступово "притиралися" до майданчика та суперника та зрівняли рахунок ближче до середини першої 12-хвилинки. Воротарський удар від Олександра Пославського, а капітан Олег Зборовський класно головою підрізає м’яча в рамку – 1:1.

За кілька хвилин українці мали нагоду вийти вперед – простріл з флангу, удар головою майже впритул, але вище воріт. Нагоду повести в рахунку мали й сальвадорці – після удару п’ятою повз голкіпера м’яч вже котився за лінію, але допоміг непрохідний пісок і голкіпер м’яча дістав.

Перша третина матчу переможця не виявила. Загалом, Сальвадор постав технічною, швидкою та бойовою командою.

Початок другого тайму за українцями. Олег Зборовський підготував для себе першу "бісіклету", а вона й виявилась результативною – після удару капітана м’яч ліг в нижній кут! Ледь не в наступній атаці хлопці збільшують перевагу. Дальній удар Олександра Корнійчука традиційний рикошет – і вже втікають в рахунку 3:1!

Асоціація пляжного футболу України

Непоступливі сальвадорці не здавалися. Закрутили біля українських воріт класну комбінацію, в дотик розіграли м’яча верхом і Руїз в падінні головою забиває Андрію Нерушу, який вийшов на другий період. Досвідчений кіпер двічі витягував "мертві" м’ячі після наступних потужних атак господарів.

На майданчику кипіло – Андрій Потапов отримав м’ячем в голову, після сильного запаморочення покинув поле. А в наступній атаці українці забили вже четвертий гол. Після верхового розіграшу – Іван Глуцький класно зіграв на Зборовського і капітан в дотик переправив м’яч у ворота. Хет-трик від капітана і комфортний рахунок 4-2 перед третім періодом!

Його початок був за сальвадорцями, адже ті мусили відіграватись. Невпинний Руїз накрутив на фланзі нашого захисника, з гострого кута пробив, але врятувала поперечка, в наступній атаці каркас знову прийняв на себе м’яча. Сальвадорці над активно атакували, били з різних дистанцій та позицій, але синьо-жовті удар тримали. Але не втримали…

За три хвилини до завершення основного часу Куінтерос прорвався лівим флангом і філігранно поклав м’яча в кут – перевага українців почала зникати. І остаточно розвіялась за 30 секунд до "сирени". Після затяжної атаки господарів, захисник вже майже виніс м’яч з лінії воріт, але той таки закотився в кут – 4:4…

Екстратайм, який передбачений форматом цього турніру, переможця не виявив.

Асоціація пляжного футболу України

У серії пенальті господарям вдався перший удар, зрівняти рахунок не зміг Максим Войток – надійно грає воротар. Другий удар Сальвадора – вище воріт і це шанс для українців повернутися в гру! Корнійчук спокійно забив, але й сальвадорець відзначився точним ударом з бугорця. Життя для команди Миколи Костенка ускладнилось після ще одного незабитого пенальті. Потім не зміг переграти воротаря і Потапов. Серію, як і весь поєдинок, Україна програла…

El Salvador Beach Soccer Cup 2025

15 лютого, Сальвадор

Україна – Сальвадор 4:4,

(по пенальті 1:3)

Наступний матч збірна України зіграє проти одного з лідерів світового "бічсоккеру", Португалії, поєдинок відбудеться 16 лютого, початок в 01.00 за київським часом. У першому матчі португальці перемогли Венесуелу 6:5.

Участь в турнірі бере чотири команди. Сальвадор, Україна, Португалія та Венесуела.

За форматом змагань, за перемогу в серії пенальті, команда отримує 1 очко.

Трансляції матчів доступні на сайті міжнародної федерації пляжного футболу.