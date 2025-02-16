Збірна України на останніх секундах поступилась чемпіону Євроліги-2024

Збірна України з пляжного футболу зіграла другий поєдинок на міжнародному турнірі El Salvador Beach Soccer Cup 2025. Суперником України була команда Португалії, третій номер світового заліку та переможець Євроліги-2024. "Синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 4:5.

Матч обидві команди розпочали обережно. Переважно це були воротарські удари українського голкіпера. В першому випадку надійно зіграв воротар, у другому м’яч пролетів над поперечкою. Згодом Олександр Пославський вступив у гру безпосередньо у власній рамці – дивом зреагував на рикошет від піску після дальнього пострілу. А зовсім скоро португальці повели в рахунку. Голкіпер накинув на вільного гравця перед воротами й Бріліанте переправив шкіряного в українські ворота.

За кілька хвилин "червоно-зелені" подвоїли свою перевагу. Воротар знову класно розпочав атаку передачею на вільного гравця, той підкинув м’яча партнеру і Мартінес злету вколотив його в сітку. Ще до перерви українці відіграли один гол. 41-річний Олександр Корнійчук класно на замаху прибрав опонента і вивірено пробив під стійку з власної половини поля! В одній з наступних атак він класно накинув на дальню стійку, нападник "синьо-жовтих" злету пробивав з гострого кута, проте воротар дивом зреагував на лінії воріт. На останніх секундах українці мали нагоду встановити паритет в рахунку, але на першу перерву пішли поступаючись 1:2.

Другий тайм агресивніше розпочали португальці, але голкіпер Андрій Неруш в кількох епізодах виручив. А за кілька хвилин українці вирівняли ситуацію. Неруш пробив, а Антон Росс зрізав м’яча у ворота – поширений гол у пляжному футболі. У наступній атаці знову удар від Неруша, але його опонент зреагував! Зборовський продемонстрував дива техніки, поклавши м’яча на шию і йдучи на фол, однак пенальті випросити не вдалося.

Асоціація пляжного футболу України

Натомість португальцям вдалося забити втретє – воротарський гол від Мано, який пробив у кут не без допомоги рикошету від піску та стійки. Українці мали кілька нагод знову зрівняти рахунок. Іван Глуцький пробив у поперечку, але в заключну хвилину технічні португальці взяли м’яча під контроль і вберегли переможний рахунок 3:2 перед вирішальним періодом.

На початку заключної 12-хвилинки знову були атаки від португальців. Але вони "обрізались", і українці спіймали суперника на контратаці – Андрій Потапов перекинув воротаря, який кинувся на зустріч – 3:3! У середині тайму воротар Пославський зреагував на удар в падінні через себе, а потім після його удару злету м’яч просвистів над рамкою. Далі вже була близька до воріт "бісіклета" від Потапова – поруч зі стійкою. Обережно, але все ж таки обидві команди намагались уникнути серії пенальті.

Брати Мартінеси обігралися в стінку, і один з них пробив точно – 4:3 за три хвилини до завершення основного часу. Згодом Андрій Неруш злету пробивав, захисник під тиском Івана Глуцького зрізав шкіряного у власні ворота – знову паритет на табло! Здавалося, знову пенальті, як і в матчі проти Сальвадора… Але за 20 секунд до фінального свистка українці таки пропустили… Португальці розіграли кутовий, захисники не змогли заблокувати удар Бе Мартінеса, який оформив хет-трик. Підсумковий рахунок – 5:4 на користь Португалії.

El Salvador Beach Soccer Cup 2025

15 лютого, Сальвадор

Португалія – Україна – 5:4

Нагадаємо, напередодні Україна в серії післяматчевих пенальті програла Сальвадору.

Після другої поразки команда Миколи Костенка втратила шанси на перемогу в турнірі чотирьох (Португалія, Сальвадор, Венесуела, Україна).

Останній матч на турнірі збірна України зіграє 17 лютого проти команди Венесуели. Початок поєдинку – опівночі (00:00) за київським часом.