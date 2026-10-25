Третя поспіль перемога Філадельфії, результативна феєрія Денвера із Нью-Орлеаном у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 24 на 25 жовтня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Шарлот проти Маямі. Гості були близькими до камбеку, відігравши в останній чверті понад 20 очок, проте все ж таки не змогли здобути перемогу.

Найрезультативніший матч видали Денвер і Нью-Орлеан. Вони визначили сильнішого тільки в овертаймі, закинувши на двох 276 очок.

Загалом майже всі поєдинки були конкурентними. Найбільший розрив був зафіксований у протистоянні Далласа та Сан-Антоніо, де гості перемогли з різницею в 16 очок.

НБА – регулярний чемпіонат

25 жовтня

Шарлот – Маямі 115:110 (31:31, 35:27, 30:17, 19:35)

Клівленд – Бруклін 125:121 (35:30, 33:24, 28:26, 29:41)

Філадельфія – Мілуокі 127:116 (34:25, 30:35, 33:27, 30:29)

Даллас – Сан-Антоніо 106:122 (31:32, 29:36, 29:24, 17:30)

Денвер – Нью-Орлеан 141:135 ОТ (24:38, 33:35, 32:35, 37:18, 15:9)

Чикаго – Вашингтон 120:124 (27:28, 35:29, 20:40, 38:27)

Атланта – Х'юстон 114:121 (26:30, 22:29, 33:33, 33:29)

Фінікс – Голден Стейт 131:122 (22:25, 35:29, 45:38, 29:30)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 12 поєдинків.