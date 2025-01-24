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ЛеБрон та Бронні відмовилися від пропозиції взяти участь у конкурсі майстерності МВЗ-2025

Олексій Погорелов — 24 січня 2025, 19:50
ЛеБрон та Бронні відмовилися від пропозиції взяти участь у конкурсі майстерності МВЗ-2025
Бронні та ЛеБрон Джеймс
ClutchPoints

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс та його син Бронні не братимуть участь у конкурсі майстерності під час зіркового вікенда 2025 року.

Про це повідомив інсайдер НБА Кріс Хейнс.

Згідно з джерелом, батько та син отримали пропозицію стати учасниками конкурсу, проте вони прийняли рішення відмовитися від цієї можливості.

Більше того, Бронні також запропонували зіграти у матчі висхідних зірок у складі команди G-Ліги. Проте й ця пропозиція була відхилена.

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Нагадаємо, що минулої ночі НБА оголосила стартові склади команд майбутнього Матчу всіх зірок-2025.

Варто зазначити, що для ЛеБрона Джеймса це буде вже 21-й МВЗ у його кар'єрі. "Король" оновить власний рекорд за кількістю викликів на цю подію, який він встановив минулого року.

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