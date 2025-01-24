ЛеБрон та Бронні відмовилися від пропозиції взяти участь у конкурсі майстерності МВЗ-2025

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс та його син Бронні не братимуть участь у конкурсі майстерності під час зіркового вікенда 2025 року.

Про це повідомив інсайдер НБА Кріс Хейнс.

Згідно з джерелом, батько та син отримали пропозицію стати учасниками конкурсу, проте вони прийняли рішення відмовитися від цієї можливості.

Більше того, Бронні також запропонували зіграти у матчі висхідних зірок у складі команди G-Ліги. Проте й ця пропозиція була відхилена.

Sources: The history-making opportunity LeBron James and Bronny James declined for All-Star Weekend in San Francisco. #haynesbriefs https://t.co/AixmhuvbwY pic.twitter.com/o0mTq0DCl2 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 23, 2025

Читайте також : Визначився штаб чоловічої збірної України на наступне вікно відбору на Євробаскет-2025

Нагадаємо, що минулої ночі НБА оголосила стартові склади команд майбутнього Матчу всіх зірок-2025.

Варто зазначити, що для ЛеБрона Джеймса це буде вже 21-й МВЗ у його кар'єрі. "Король" оновить власний рекорд за кількістю викликів на цю подію, який він встановив минулого року.