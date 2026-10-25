Лідер Голден Стейт Каррі вперше в кар'єрі програв три стартові матчі НБА

Голден Стейт Ворріорз зазнали трьох поразок поспіль, що стало неприємним рекордом для лідера команди Стефена Каррі.

Про це повідомили у Polymarket Hoops.

Цієї ночі "Воїни" поступились Фініксу, втративши перевагу в 12 очок за чотири хвилини до завершення матчу – 122:131.

Таким чином, ГСВ програли три стартові матчі регулярного сезону НБА вперше з 2007 року, а для "Шефа" це взагалі перший такий досвід в кар'єрі.

JUST IN: The Golden State Warriors are 0-3 for the first time in the Steph Curry era. Wow. What needs to change? 😬 https://t.co/2aEG7MNu6n — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) October 25, 2026

Нагадаємо, тоді Ворріорз поступались двічі Юті Джаз та Лос-Анджелес Кліпперс. Зазначимо, що Каррі почав грати за Ворріорз із наступного сезону і найгіршим стартом в його кар'єрі було 1:5 в сезоні-2019/20.

Тоді Голден Стейт залишив Дюрант, Томпсон порвав "хрести", а сам Каррі зламав руку вже у четвертому матчі. У підсумку, команда фінішувала останньою у своїй конференції.

Зауважимо, що 38-річний баскетболіст виступає за воїнів з 2009 року, відколи клуб обрав його на драфті під 7-м номером. З того часу у складі команди 4 рази виграв НБА та провів 1069 матчів, у яких в середньому набирав 24,8 очка та віддав 6,3 передачі.

Раніше повідомлялось, що Стефен Каррі стане першим гравцем в історії НБА з доходом понад 600 млн доларів.