Чинний чемпіон досі залишається без перемог, перша поразка Філадельфії в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 25 на 26 жовтня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Юти проти Лейкерс. Гості здійснили камбек, програвши першу чверть із різницею у 18 очок.

Святослав Михайлюк провів на майданчику майже 14 хвилин. Він набрав за гру два очка та зробив три підбирання.

Найбільший розгром записала собі в актив Індіана у протистоянні із Брукліном. Чинний чемпіон Нью-Йорк програв третій поспіль матч зі старту сезону.

Також варто відзначити першу поразку Філадельфії. Команда Леброна Джеймса вдома поступилась Детройту.

НБА – регулярний чемпіонат

26 жовтня

Юта – Лейкерс 123:132 (47:29, 24:45, 29:29, 23:29)

Бруклін – Індіана 109:136 (26:24, 30:41, 24:37, 29:34)

Міннесота – Торонто 117:94 (32:21, 23:26, 35:15, 27:32)

Нью-Йорк – Орландо 102:111 (28:21, 24:27, 23:23, 27:40)

Оклахома – Кліпперс 108:101 (23:20, 20:26, 34:30, 31:25)

Філадельфія – Детройт 93:106 (22:34, 22:22, 25:23, 24:27)

Сакраменто – Мемфіс 112:123 (28:25, 31:42, 31:29, 22:27)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші вісім поєдинків.