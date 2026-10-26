Чинний чемпіон досі залишається без перемог, перша поразка Філадельфії в регулярному чемпіонаті НБА
У ніч із 25 на 26 жовтня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався з поєдинку Юти проти Лейкерс. Гості здійснили камбек, програвши першу чверть із різницею у 18 очок.
Святослав Михайлюк провів на майданчику майже 14 хвилин. Він набрав за гру два очка та зробив три підбирання.
Найбільший розгром записала собі в актив Індіана у протистоянні із Брукліном. Чинний чемпіон Нью-Йорк програв третій поспіль матч зі старту сезону.
Також варто відзначити першу поразку Філадельфії. Команда Леброна Джеймса вдома поступилась Детройту.
26 жовтня
Юта – Лейкерс 123:132 (47:29, 24:45, 29:29, 23:29)
Бруклін – Індіана 109:136 (26:24, 30:41, 24:37, 29:34)
Міннесота – Торонто 117:94 (32:21, 23:26, 35:15, 27:32)
Нью-Йорк – Орландо 102:111 (28:21, 24:27, 23:23, 27:40)
Оклахома – Кліпперс 108:101 (23:20, 20:26, 34:30, 31:25)
Філадельфія – Детройт 93:106 (22:34, 22:22, 25:23, 24:27)
Сакраменто – Мемфіс 112:123 (28:25, 31:42, 31:29, 22:27)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші вісім поєдинків.