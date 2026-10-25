Їм тут більше не раді: Йокич розкритикував фанатів Денвера за свист на адресу команди

Центровий Денвера Нікола Йокич критично висловився на адресу фанатів команди, які засвистували баскетболістів під час гри із Нью-Орлеаном.

Слова серба наводить ESPN.

Гравець серйозно образився на вболівальників, які були незадоволені грою улюбленців протягом перших двох чвертей.

"Нас освистали на першому ж домашньому матчі сезону і, на мою думку, таким вболівальникам не місце на трибунах. Якщо ви слідкуєте за нами, то маєте знати – ми ніколи не здаємось і виплутувались із значно гірших ситуацій. Тож таким фанатам ми більше не раді", – сказав Йокич.

Зазначимо, що попри три програні чверті, Денвер зміг феноменально завершити основний час проти Пеліканс і вирвати перемогу в овертаймі – 141:135.

Сам Йокич взяв безпосередню участь у камбеку, записавши на свій рахунок 35 очок та 10 передач, зібравши при цьому 15 підбирань.

Ця перемога стала першою для Наггетс в сезоні-2026/27 НБА. У наступній грі колектив Йокича гратиме проти Голден Стейт – матч заплановано на 27 жовтня о 04:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що інша зірка НБА, Стефен Каррі, вперше в кар'єрі програв три стартові матчі чемпіонату.