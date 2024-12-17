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Матч всіх зірок НБА-2025 відбудеться за новим форматом

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 22:37
Матч всіх зірок НБА-2025 відбудеться за новим форматом
Фото Голден Ворріорз

Національна баскетбольна асоціація оголосила про зміни у проведенні матчу всіх зірок у 2025 році.

Про це повідомляє офіційний сайт змагання.

Так, матч всіх зірок пройде у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд у три матчі – два півфінали та фінал.

Кожна команда буде складатись з восьми гравців. Головні тренери для команд будуть обрані серед команд, які мають найкращий результат у регулярному розіграші НБА.

Кожен гравець команди-переможиці турніру отримає 125 тисяч доларів. Гравці, що посіли друге та третє місце – по 50 тисяч доларів, а баскетболісти з четвертої команди – по 25 тисяч.

Гравці, що візьмуть участь у матчі, будуть оголошені 23 січня 2025 року.

Раніше повідомлялось, що легендарний гравець Чикаго Буллз помер від раку.

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