Матч всіх зірок НБА-2025 відбудеться за новим форматом
Фото Голден Ворріорз
Національна баскетбольна асоціація оголосила про зміни у проведенні матчу всіх зірок у 2025 році.
Про це повідомляє офіційний сайт змагання.
Так, матч всіх зірок пройде у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд у три матчі – два півфінали та фінал.
Кожна команда буде складатись з восьми гравців. Головні тренери для команд будуть обрані серед команд, які мають найкращий результат у регулярному розіграші НБА.
Кожен гравець команди-переможиці турніру отримає 125 тисяч доларів. Гравці, що посіли друге та третє місце – по 50 тисяч доларів, а баскетболісти з четвертої команди – по 25 тисяч.
Гравці, що візьмуть участь у матчі, будуть оголошені 23 січня 2025 року.
Раніше повідомлялось, що легендарний гравець Чикаго Буллз помер від раку.