НБА оголосила стартові п'ятірки Матчу всіх зірок-2025

Національна баскетбольна асоціація оголосила стартові склади Матчу всіх зірок-2025.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Західна конференція: Стефф Каррі (Голден Стейт), Шей Гелджес-Александр (Оклахома-Сіті), Кевін Дюрант (Фінікс Санз), Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), Нікола Йокич (Денвер Наггетс)

Східка конференція: Джейлен Брансон (Нью-Йорк Нікс), Донован Мітчелл (Клівленд), Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс), Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс), Карл-Ентоні Таунс (Нью-Йорк Нікс).

Зазначимо, що Матч всіх зірок НБА відбудеться 16 лютого у Сан-Франциско.

Нагадаємо, минулого року переможцем виставкового поєдинку стала команда східної конференції.

Раніше стало відомо місце проведення фіналу чотирьох Кубку України.