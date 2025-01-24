НБА оголосила стартові п'ятірки Матчу всіх зірок-2025
Леброн Джеймс
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Національна баскетбольна асоціація оголосила стартові склади Матчу всіх зірок-2025.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
Західна конференція: Стефф Каррі (Голден Стейт), Шей Гелджес-Александр (Оклахома-Сіті), Кевін Дюрант (Фінікс Санз), Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс), Нікола Йокич (Денвер Наггетс)
Східка конференція: Джейлен Брансон (Нью-Йорк Нікс), Донован Мітчелл (Клівленд), Янніс Адетокунбо (Мілуокі Бакс), Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс), Карл-Ентоні Таунс (Нью-Йорк Нікс).
Зазначимо, що Матч всіх зірок НБА відбудеться 16 лютого у Сан-Франциско.
Нагадаємо, минулого року переможцем виставкового поєдинку стала команда східної конференції.
Раніше стало відомо місце проведення фіналу чотирьох Кубку України.