Найгірший сценарій підтвердився: у Лілларда розрив лівого ахіллового сухожилля

Зірковий захисник Мілуокі Бакс Деміан Ліллард більше не зіграє в цьому році через розрив ахіллового сухожилля на лівій нозі.

Про це "олені" повідомили в соцмережах.

Вчора, 28 квітня, 34-річний баскетболіст зробив МРТ, яка підтвердила найгірший можливий сценарій – у гравця діагностували розрив ахіллового сухожилля лівої ноги.

Damian Lillard underwent an MRI today that revealed a torn left Achilles tendon. Lillard will miss the remainder of the 2025 playoffs and undergo surgery to repair the injury. pic.twitter.com/Ag0jYBOh9n — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 28, 2025

Через це для Дейма завершився не тільки цей постсезон, але й 2025 рік в спортивному плані. Нагадаємо, що в аналогічній ситуації Кевін Дюрант після травми в Фіналі НБА 2019 року пропустив весь наступний сезон-2019/20.

Деміан Ліллард зазнав травми в середині першої чверті четвертого матчу першого раунду плейоф НБА проти Індіани (103:129). Розрив відбувся в момент, коли гравець намагався підібрати відскок. Коли він встав з паркета, Ліллард не міг перенести вагу на ліву ногу. Деміан залишив майданчик за сторонньої допомоги.

Варто зазначити, що за місяць до кінця регулярного сезону у Деміана Лілларда знайшли тромб у правій нозі. Незважаючи на це, він швидко вилікувався та повернувся до команди в другому матчі серії з Пейсерс.

Раніше стало відомо, що Клівленд став другою командою НБА, яка пройшла до другого раунду плейоф.