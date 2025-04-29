Клівленд не помітив Маямі та вийшов до другого раунду, Батлер та Подзємскі затащили Голден Стейт до перемоги

Сьогодні, 29 квітня, в межах першого раунду плейоф НБА пройшли два матчі.

Ще перед стартом поєдинку між Маямі та Клівлендом стало відомо, що Кевін Лав не допоможе своїй команді через смерть батька Стена Лава, колишнього гравця НБА.

Навряд чи чемпіон 2016 року зміг би вплинути на те, що відбувалося на майданчику. Найкраща команда Сходу просто знищила свого суперника, вигравши матч з різницею +55. Кавальєрс слідом за Оклахомою пройшли до другого раунду, свіпнувши свого суперника.

Стефен Каррі виходив четверту гру Голден Стейт проти Х'юстона в статусі найкращого одноклубника року за версією НБА. Але "Шеф" цього дня виступив не найкращим чином.

На щастя для нього, Джиммі "Робін" Батлер взяв на себе роль лідера "воїнів", якому дуже допоміг Брендін Подзємскі зі своїми дальніми кидками.

Найкращим гравцем зустрічі став Альперен Шенгюн з дабл-даблом (31 очко, 10 підбирань). Але його зусиль не вистачило, щоб перемогти такий Голден Стейт. Як підсумок – команда Стіва Керра веде в рахунку серії 3-1.

НБА – плейоф

Перший раунд, 29 квітня

Маямі – Клівленд 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27) – Клівленд виграв серію 4-0

Голден Стейт – Х'юстон 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26) – рахунок у серії 3-1

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.