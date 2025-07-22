Все має значення, – Ліллард тепло прокоментував своє повернення у Портленд

Колишній розігруючий Мілуокі Деміан Ліллард поділився емоціями від свого повернення у Портленд, за який він грав протягом 11 років.

Слова баскетболіста наводить пресслужба НБА.

"Я повертаюсь додому на весь залишок свого життя. Повертаюсь до своїх дітей, знову гулятиму вулицями Портленда, повертаюсь до своїх друзів, мами, брата – це все має значення. Я не очікував, що все відбуватиметься так швидко", – розповів Ліллард.

Зазначимо, що сторони підписали трирічний контракт на 42 мільйони доларів. В угоді зафіксована заборона на обміни, яка буде чинною протягом перших двох сезонів.

Ліллард перебував у статусі вільного агента після того, як він погодив із Мілуокі викуп контракту на 113 мільйонів доларів. Це трапилося через те, що баскетболіст порвав ахіллове сухожилля у четвертому матчі першого рааундуплейоф проти Індіани та пропустить сезон-2025/26.

Зауважимо, що Деміан віддав Портленду 11 років своєї кар'єри в НБА. Трейл Блейзерс обрали його під шостим піком на драфті 2012 року. Влітку 2023 року Лілларда обміняли в Мілуокі за його ж проханням.

Ліллард вісім разів виводив Портленд до плейоф, включаючи фінал Західної конференції у сезоні-2018/19. Він посідає перше місце в історії клубу за кількістю набраних очок (19 376) і реалізованих триочкових (2 387), а також друге місце за кількістю передач (5 151).

Раніше повідомлялось, що 40-річний розігруючий Кріс Пол близький до повернення у Лос-Анджелес Кліпперс.