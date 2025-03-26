Сезон НБА для зірки Мілуокі достроково завершено через тромб

Сезон НБА для захисника Мілуокі Деміана Лілларда достроково завершено через важку хворобу ніг.

Про це повідомляє ESPN.

У баскетболіста діагностували тромбоз глибоких вен у правому литковому м'язі. Строки відновлення залишаються невідомими.

Бакс оголосили, що Ліллард приймає ліки, що розріджують кров для стабілізації тромбу.

"Ми підтримаємо його, поки він проходить цей щотижневий процес лікування, щоб переконатися, що йому безпечно повернутися до гри. Лікарі вказали, що його ситуація навряд чи повториться", – заявив генеральний менеджер Мілуокі Джон Хорст.

У сезоні-2024/25 Ліллард зіграв 58 матчів, набираючи в середньому 24.9 очок та виконуючи 4.7 підбирання.

За свою команду гравець виступає з 2023 року, куди перебрався після 11 років у складі Портленда.

Деміан сім разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА, а минулого року став MVP поєдинку.

Раніше повідомлялось, що Святослав Михайлюк відвідав ветеранів ЗСУ, які проходять реабілітацію у США.