Тандем порваних ахіллів: Тейтум закликає Лілларда підписатися із Бостоном

Зірковий форвард Бостона Джейсон Тейтум виступає як посередник, який намагається переконати Деміана Лілларда поповнити склад "кельтів".

Про це повідомляє Гері Вошберн з The Boston Globe.

Ліллард перебуває в статусі вільного агента після того, як Мілуокі відрахував 34-річного розігруючого з контрактом на 113 мільйонів доларів.

Згідно з джерелом, Тейтум спілкується з Ліллардом та радить йому приєднатися до нього на "Ті Ді Гардені".

Зазначимо, що обидва гравці відновлюються після розриву ахіллового сухожилля, якого вони зазнали під час плейоф НБА-2025.

Бостон вже встиг значно розчистити свою зарплатну відомість, організувавши обміни Джру Холідея та Крістапса Порзінгіса.

Нагадаємо, що під час Літньої ліги НБА свій дебют за Бостон Селтікс оформив Максим Шульга.