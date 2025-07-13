Тандем порваних ахіллів: Тейтум закликає Лілларда підписатися із Бостоном
Зірковий форвард Бостона Джейсон Тейтум виступає як посередник, який намагається переконати Деміана Лілларда поповнити склад "кельтів".
Про це повідомляє Гері Вошберн з The Boston Globe.
Ліллард перебуває в статусі вільного агента після того, як Мілуокі відрахував 34-річного розігруючого з контрактом на 113 мільйонів доларів.
Згідно з джерелом, Тейтум спілкується з Ліллардом та радить йому приєднатися до нього на "Ті Ді Гардені".
Зазначимо, що обидва гравці відновлюються після розриву ахіллового сухожилля, якого вони зазнали під час плейоф НБА-2025.
Бостон вже встиг значно розчистити свою зарплатну відомість, організувавши обміни Джру Холідея та Крістапса Порзінгіса.
Нагадаємо, що під час Літньої ліги НБА свій дебют за Бостон Селтікс оформив Максим Шульга.