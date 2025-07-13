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Тандем порваних ахіллів: Тейтум закликає Лілларда підписатися із Бостоном

Олексій Погорелов — 13 липня 2025, 19:53
Деміан Ліллард
Деміан Ліллард
Getty Images

Зірковий форвард Бостона Джейсон Тейтум виступає як посередник, який намагається переконати Деміана Лілларда поповнити склад "кельтів".

Про це повідомляє Гері Вошберн з The Boston Globe.

Ліллард перебуває в статусі вільного агента після того, як Мілуокі відрахував 34-річного розігруючого з контрактом на 113 мільйонів доларів.

Згідно з джерелом, Тейтум спілкується з Ліллардом та радить йому приєднатися до нього на "Ті Ді Гардені".

Зазначимо, що обидва гравці відновлюються після розриву ахіллового сухожилля, якого вони зазнали під час плейоф НБА-2025.

Бостон вже встиг значно розчистити свою зарплатну відомість, організувавши обміни Джру Холідея та Крістапса Порзінгіса.

Нагадаємо, що під час Літньої ліги НБА свій дебют за Бостон Селтікс оформив Максим Шульга.

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Бостон Селтікс

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