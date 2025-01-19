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Ще мінус один: Морант залишиться без сезонних нагород НБА

Олексій Погорелов — 19 січня 2025, 10:12
Ще мінус один: Морант залишиться без сезонних нагород НБА
Джа Морант
Sports Illustrated

Зірковий розігруючий Мемфіса Джа Морант більше не може розраховувати на сезонні нагороди НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Морант пропустив гру проти Сан-Антоніо (140:112) через біль у правій стопі.

Цей матч був останньою можливість 25-річного гравця зберегти шанси на титул MVP або інші сезонні нагороди.

Наразі Морант взяв участь у 24 матчах, а до кінця регулярного сезону залишилося 40 ігор. Тому Джа не зможе набрати необхідний мінімум у 65 матчів, щоб претендувати на нагороди.

Таким чином Джа Морант приєднався до списку гравців, серед яких розташувалися Лука Дончич, Джоел Ембіід та Кавай Леонард – всі вони пропустили забагато ігор.

Раніше стало відомо про травми одразу двох лідерів Голден Стейт. У грі з Вашингтоном травмувалися Стефен Каррі та Дреймонд Грін.

Мемфіс Грізліс Джа Морент НБА

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