Ще мінус один: Морант залишиться без сезонних нагород НБА

Зірковий розігруючий Мемфіса Джа Морант більше не може розраховувати на сезонні нагороди НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Морант пропустив гру проти Сан-Антоніо (140:112) через біль у правій стопі.

Цей матч був останньою можливість 25-річного гравця зберегти шанси на титул MVP або інші сезонні нагороди.

Наразі Морант взяв участь у 24 матчах, а до кінця регулярного сезону залишилося 40 ігор. Тому Джа не зможе набрати необхідний мінімум у 65 матчів, щоб претендувати на нагороди.

Таким чином Джа Морант приєднався до списку гравців, серед яких розташувалися Лука Дончич, Джоел Ембіід та Кавай Леонард – всі вони пропустили забагато ігор.

Раніше стало відомо про травми одразу двох лідерів Голден Стейт. У грі з Вашингтоном травмувалися Стефен Каррі та Дреймонд Грін.