Камбек Голден Стейт проти Лейкерс і перемога Філадельфії над Нікс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 30 на 31 жовтня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Вашингтона проти Шарлот. Господарі в середині зустрічі забезпечили собі комфортний гандикап і здобули врешті-решт упевнену перемогу.

Найрезультативнішу феєрію видали Маямі та Індіана, які на двох набрали 265 очок. Філадельфія з Леброном Джеймсом здолала чинних чемпіонів у рівному протистоянні.

Також варто відзначити ефектний камбек Голден Стейт. Вони переграли Лейкерс, програвши першу чверть з різницею у 23 очки.

В цій зустрічі Стефен Каррі набрав 31 очко. Він обійшов Домініка Вілкінса та піднявся на 18-те місце у списку найрезультативніших гравців ліги всіх часів.

НБА – регулярний чемпіонат

31 жовтня

Вашингтон – Шарлот 95:79 (22:26, 29:20, 28:13, 16:20)

Бостон – Чикаго 125:111 (44:25, 34:24, 21:25, 26:37)

Бруклін – Детройт 94:110 (28:21, 21:35, 17:36, 28:18)

Торонто – Орландо 114:121 (27:31, 28:33, 33:31, 26:26)

Філадельфія – Нью-Йорк 98:93 (29:21, 24:23, 24:24, 21:25)

Даллас – Х'юстон 116:111 (27:20, 17:31, 32:33, 40:27)

Маямі – Індіана 145:125 (36:42, 32:19, 35:27, 42:37)

Міннесота – Кліпперс 127:101 (34:24, 35:32, 29:25, 29:20)

Голден Стейт – Лейкерс 112:95 (15:38, 38:15, 32:27, 27:15)

Фінікс – Денвер 120:127 (37:32, 30:39, 26:32, 27:24)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші три матчі.