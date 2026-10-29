Зірка Лейкерс знайшов новий спосіб заробітку: баскетболіст приєднався до OnlyFans разом із дівчиною

Колишній баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Ламар Одом вирішив спробувати себе в новій сфері та створив сторінку на платформі OnlyFans.

Він став першим колишнім гравцем НБА, який приєднався до сервісу, відомого своїм пікантним контентом за підпискою.

Сам Одом наголосив, що не варто одразу робити висновки про його майбутні публікації лише через назву платформи. За словами баскетболіста, він прожив насичене життя й досі має чим здивувати аудиторію.

"Люди чують OnlyFans і автоматично думають про щось одне, але я не збираюся розповідати вам, що ви побачите, а чого ні", — заявив Одом в інтерв'ю TMZ.

Він також додав, що завжди був відкритим із публікою, однак у його житті залишилися історії, про які прихильники ще не знають. За даними джерел видання, спочатку колишній спортсмен планує публікувати відвертіший контент, але без надмірної провокаційності.

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До Одома приєдналася і його дівчина Рейчел Бредлі, яка також створила власну сторінку на OnlyFans. За інформацією TMZ, у майбутньому пара може записувати спільний контент, хоча конкретних подробиць поки не розкривають.

Раніше повідомлялося, що зірка ММА заробила шалені гроші на OnlyFans після свого випадкового оголення під час бою у межах UFC.