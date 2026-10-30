П'ять поразка поспіль Сакраменто, Атланта обіграла Клівленд у регулярному чемпіонаті НБА
У ніч проти 30 жовтня відбулися три матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
У першому поєдинку Атланта перервала свою безвиграшну серію, яка тривала три гри поспіль, перегравши Клівленд. Своєю чергою гості вперше програли в останніх чотирьох зустрічах.
Нью-Орлеан оформив дебютну звитягу у поточному сезоні-2026/27, обігравши Сакраменто, який у новому розіграші НБА ще не перемагав (5 поразок).
Мемфіс ідеально розпочав новий сезон, здобувши 5 перемог у 5-ти матчах. "Грізлі" завдали першого фіаско для Портленд. Цікаво, що перші дві чверті завершувалися з однаковим рахунком – 25:25 та 33:33.
Атланта – Клівленд 114:111 (16:28, 30:16, 43:38, 25:29)
Нью-Орлеан – Сакраменто 132:120 (24:30, 39:31, 39:27, 30:32)
Портленд – Мемфіс 103:124 (25:25, 33:33, 25:33, 20:33)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Напередодні завершилися 12 ігор нового сезону НБА-2026/27.