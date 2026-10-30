П'ять поразка поспіль Сакраменто, Атланта обіграла Клівленд у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 30 жовтня відбулися три матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

У першому поєдинку Атланта перервала свою безвиграшну серію, яка тривала три гри поспіль, перегравши Клівленд. Своєю чергою гості вперше програли в останніх чотирьох зустрічах.

Нью-Орлеан оформив дебютну звитягу у поточному сезоні-2026/27, обігравши Сакраменто, який у новому розіграші НБА ще не перемагав (5 поразок).

Мемфіс ідеально розпочав новий сезон, здобувши 5 перемог у 5-ти матчах. "Грізлі" завдали першого фіаско для Портленд. Цікаво, що перші дві чверті завершувалися з однаковим рахунком – 25:25 та 33:33.

НБА – регулярний чемпіонат

30 жовтня

Атланта – Клівленд 114:111 (16:28, 30:16, 43:38, 25:29)

Нью-Орлеан – Сакраменто 132:120 (24:30, 39:31, 39:27, 30:32)

Портленд – Мемфіс 103:124 (25:25, 33:33, 25:33, 20:33)

Турнірна таблиця Східної конференції



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Турнірна таблиця Західної конференції

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Напередодні завершилися 12 ігор нового сезону НБА-2026/27.