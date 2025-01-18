Михайлюк не допоміг Юті переграти Нью-Орлеан, Шарлотт неочікувано переграв Чикаго в матчі НБА

У ніч з 17 на 18 січня завершилась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.

Юта Джаз не змогла уникнути поразки від Нью-Орлеана, попри 16 очок Святослава Михайлюка.

Лейкерс завдяки 29 очкам Леброна та неймовірним 38 очкам Рівза з мінімальним рахунком здолали Бруклін.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

18 січня

Бостон – Орландо 121:94 (35:28, 31:26, 30:22, 25:18)

Нью-Йорк – Міннесота 99:116 (21:28, 38:35, 19:18, 21:35)

Маямі – Денвер 113:133 (24:30, 31:37, 31:31, 27:35)

Мілуокі – Торонто 130:112 (37:22, 35:35, 35:34, 23:21)

Нью-Орлеан – Юта 136:123 (42:22, 19:30, 35:28, 40:43)

Чикаго – Шарлотт 123:125 (29:36, 42:37, 32:25, 20:27)

Даллас – Оклахома 106:98 (22:26, 41:17, 14:33, 29:22)

Сан-Антоніо – Мемфіс 112:140 (29:27, 35:35, 22:40, 26:38)

Лейкерс – Бруклін 102:101 (24:23, 27:22, 21:23, 30:33)

Ще один матч ігрового дня буде зіграно сьогодні ввечері. Детройт на домашній арені прийматиме Фінікс.

Раніше повідомлялось, що НБА визнала помилку арбітрів у матчі Даллас – Нью-Орлеан.