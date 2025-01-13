Дончич більше не може претендувати на сезонні нагороди та символічну збірну НБА

Зірковий захисник Даллас Маверікс Лука Дончич не зможе виграти нагороду MVP або потрапити до символічної збірної НБА ха підсумками регулярного сезону.

Про це повідомляє BasketNews.

Гра проти Денвера (101:112) стала для 25-річного словенця вже 17-ю, яку він пропустив. Враховуючи те, що Дончич не вийде на паркет протягом наступних двох тижнів через проблеми з литковим м'язом, він не зможе взяти участь у 65 матчах за сезон.

Нагадаємо, що за новими правилами НБА баскетболіст має зіграти 65+матчів регулярного сезону, щоб мати можливість виграти сезонні нагороди та потрапити до однієї з символічних збірних.

"На жаль, зараз це норма, зважаючи на те, як встановлені правила. Коли ти отримуєш серйозну травму, це може вибити тебе з колії, але ми знаємо, що він один з найкращих гравців. Його завжди згадують як кандидата на звання найкращого гравця", – сказав тренер Мавс Джейсон Кідд.

Таким чином, Дончич приєднався до списку гравців, які "пролетять" повз нагороди. Серед таких також опинилися Кавай Леонард, Джоел Ембіід, Паоло Банкеро, Зайон Вільямсон та Чет Голмгрен.

Варто також зазначити, що через це перерветься серія з п'яти сезонів поспіль, у яких Лука потрапляв до першої символічної збірної.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Лука Дончич став жертвою грабіжників. Після цього випадку ФБР попередило про злочинні організації, які націлені на пограбування гравців НБА та НФЛ.