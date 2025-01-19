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Каррі та Грін травмувалися у переможній грі з Вашингтоном

Олексій Погорелов — 19 січня 2025, 09:43
Каррі та Грін травмувалися у переможній грі з Вашингтоном
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз

Зірки Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі та Дреймонд Грін не змогли дограти зустріч з Вашингтоном (122:114) – обидва баскетболісти зазнали травм.

Про це повідомляє ESPN.

Каррі травмував лівий гомілкостоп за 01:05 до кінця матчу. Він повернувся до роздягальні ще до того, як пролунала фінальна сирена. Незважаючи на це, 36-річний розігруючий сподівається зіграти проти Бостона 20 січня.

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А ось у Гріна серйозніші проблеми. Він залишив майданчик вже через три хвилини після початку першої чверті через проблеми з лівим литковим м'язом. Дреймонд хоч і повернувся на лаву запасних, але він ходив, накульгуючи.

Тренер "воїнів" Стів Керр сказав, що 34-річний форвард пройде МРТ, щоб зрозуміти серйозність травми.

Голден Стейт посідає десяте місце в таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 21-20.

Нагадаємо, що захисник збірної України Іссуф Санон може перейти до одного з грандів Євроліги.
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