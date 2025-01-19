Каррі та Грін травмувалися у переможній грі з Вашингтоном

Зірки Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі та Дреймонд Грін не змогли дограти зустріч з Вашингтоном (122:114) – обидва баскетболісти зазнали травм.

Про це повідомляє ESPN.

Каррі травмував лівий гомілкостоп за 01:05 до кінця матчу. Він повернувся до роздягальні ще до того, як пролунала фінальна сирена. Незважаючи на це, 36-річний розігруючий сподівається зіграти проти Бостона 20 січня.

А ось у Гріна серйозніші проблеми. Він залишив майданчик вже через три хвилини після початку першої чверті через проблеми з лівим литковим м'язом. Дреймонд хоч і повернувся на лаву запасних, але він ходив, накульгуючи.

Тренер "воїнів" Стів Керр сказав, що 34-річний форвард пройде МРТ, щоб зрозуміти серйозність травми.

Голден Стейт посідає десяте місце в таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 21-20.