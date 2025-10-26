Дончич вибув на тиждень через пошкодження

Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич змушений пропустити виступи на один тиждень через травму.

Про це повідомляє журналіст ESPN Шемс Чаранія.

Словенський баскетболіст має розтягнення пальця лівої руки та забій нижньої частини лівої ноги.

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Лейкерс обіграли Міннесоту з рахунком 128:110, здобувши свою першу перемогу після поразки від Голден Стейт (109:119) у стартовому матчі.

У сумі за перші дві гри сезону Дончич набрав 92 очки (43+49), що стало новим рекордом Лос-Анджелес Лейкерс. Лука побив 56-річний рекорд Джеррі Веста, який міг похвалитися 81 очком.

Дончич також став першим гравцем в історії франшизи, який набрав 40+ очок у двох стартових матчах. Словенець приєднався до Ентоні Девіса, Майкла Джордана та Вілта Чемберлена як до єдиних гравців за всю історію НБА з двома матчами з 40+ очок на старті сезону.

Нагадаємо, що Лука Дончич провів третій найрезультативніший матч-відкриття сезону в історії Лейкерс.