Дончич придбав баскетбольний клуб в Європі

Зірка Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич увійшов у групу інвесторів, яка придбала клуб італійської баскетбольної Серії А Ванолі Кремона.

Після придбання Ванолі Кремона буде перенесена до Риму. Таким чином, столиця Італії повернеться на мапу місцевої Серії А. До числа компаньйонів Дончина входять колишній генеральний менеджер Даллас Маверікс Донні Нельсон і відомий литовський баскетболіст Рімантас Каукенас.

"Я вже давно мріяв стати власником команди в Європі, і це справді неймовірно, що ця мрія нарешті здійснилася. Кремона має велику історію, і ми готові вивести її на новий рівень у Римі. У нас є чудова група партнерів, і я справді вірю, що ми зможемо створити щось особливе для баскетболу в Італії та Європі", – заявив Дончич.

Сезон-2025/26 Ванолі Кремона завершила на 11 місці з 15 команд у регулярному чемпіонаті Серії А, не пробившись у плейоф.