Дончич провів найгірший матч в кар'єрі за кількістю втрат

Атакуючий захисний Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич встановив неприємний рекорд кар'єри у матчі проти Кліпперс.

Про це пише Basketnews.

У грі з сусідами по місту словенець набрав 23 очки, віддав сім передач та зібрав шість підбирань, при цьому зазнавши 11 втрат м'яча – рекордний показник в кар'єрі.

Раніше найгіршим показником для Дончича було дев'ять втрат і в останнє таке було зафіксовано взимку 2025 року в матчі проти Фінікса – тоді Лейкерс програли 108:125.

Зазначимо, що для колективу Дончича сезон в НБА розпочався з двох перемог, завдяки чому вони очолюють турнірну таблицю Західної конфереції.

Сам захисник зіграв обидва поєдинки, в яких в середньому набирав 25.5 очок, збирав 7 ппідбирань та віддавав сім передач.

У наступному матчі Лос-Анджелес Лейкерс зіграють проти Юти Святослава Михайлюка – гра відбудеться 25 жовтня о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що колишнього гравця Лейкерс заарештували за підозрою у домашньому насильстві.