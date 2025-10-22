Дончич провів третій найрезультативніший матч-відкриття сезону в історії Лейкерс

Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич відзначився одразу двома досягненнями за одну ніч.

Про це повідомляє BasketNews.

У ніч на сьогодні, 22 жовтня, стартував новий регулярний сезон НБА. Лейкерс приймали на своєму майданчику Голден Стейт та у підсумку зазнали поразки з рахунком 109:119. Цю гру Дончич закінчив, набравши 43 очка, 12 підбирань та 9 передач.

Згідно з джерелом, Лука став тільки другим захисником в історії НБА після великого Майкла Джордана, який у першому матчі сезону набрав 40+10+5.

До того ж, тепер Дончич може похвалитися третім найрезультативнішим виступом у матчі-відкритті сезону в історії Лос-Анджелес Лейкерс. Він із 43 очками поступився лише Кобі Браянту (45 очок у 2007 році) та Елджину Бейлору (52 очки у 1959 році).

Нагадаємо, що центровий Лейкерс готовий змінити паспорт заради гри з Лукою Дончичем за збірну Словенії