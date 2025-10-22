Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дончич провів третій найрезультативніший матч-відкриття сезону в історії Лейкерс

Олексій Погорелов — 22 жовтня 2025, 11:27
Лука Дончич
Лука Дончич
Los Angeles Lakers

Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич відзначився одразу двома досягненнями за одну ніч.

Про це повідомляє BasketNews.

У ніч на сьогодні, 22 жовтня, стартував новий регулярний сезон НБА. Лейкерс приймали на своєму майданчику Голден Стейт та у підсумку зазнали поразки з рахунком 109:119. Цю гру Дончич закінчив, набравши 43 очка, 12 підбирань та 9 передач.

Згідно з джерелом, Лука став тільки другим захисником в історії НБА після великого Майкла Джордана, який у першому матчі сезону набрав 40+10+5.

До того ж, тепер Дончич може похвалитися третім найрезультативнішим виступом у матчі-відкритті сезону в історії Лос-Анджелес Лейкерс. Він із 43 очками поступився лише Кобі Браянту (45 очок у 2007 році) та Елджину Бейлору (52 очки у 1959 році).

Нагадаємо, що центровий Лейкерс готовий змінити паспорт заради гри з Лукою Дончичем за збірну Словенії

баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич НБА

баскетбол

Денвер, Атланта та Індіана виписали контрактів на понад 250 мільйонів
Старий Луцьк підвищив колишнього асистента до посади головного тренера
"Останній танець" Голден Стейт, турбулентність Лейкерс, back-to-back Оклахоми: прев'ю Західної конференції НБА
Центровий Лейкерс готовий змінити паспорт заради гри з Дончичем за збірну Словенії
18-й рік в НБА: Вестбрук відповів на чутки про завершення кар'єри

Останні новини