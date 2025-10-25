Портленд без заарештованого тренера розгромив Голден Стейт, Х'юстон і Даллас знову програли в НБА

У ніч на сьогодні, 25 жовтня, в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації пройшли дванадцять матчів.

У першому ж поєдинку ночі Янніс Адетокумбо видав потужний дабл-дабл із 31 очка та 20 підбирань, додавши 7 передач. Завдяки цьому Мілуокі на виїзді переміг Торонто 122:116.

Маямі у грі проти Мемфіса провів чи не найкращу першу половину цього сезону: команда Еріка Споельстри набрала 86 очок за перші 24 хвилини поєдинку. Після великої перерви Хіт дещо заспокоїлися та довели справу до перемоги 146:114.

Єдиний овертайм цієї ночі відбувся в Новому Орлеані, де місцеві Пеліканс приймали Сан-Антоніо. Одразу чотири гравці на дві команди зібрали дабл-дабл. У підсумку Віктор Вембаньяма та компанія здолали опонента 120:116.

Не можуть знайти своєї гри Х'юстон та Даллас, які знову програли, цього разу Детройту та Вашингтону відповідно. 49+11+8 від Луки Дончича та 25+7+11 від Остіна Рівза допомогли Лейкерс обіграти Міннесоту.

Портленд вже без заарештованого головного тренера Чонсі Біллапса примудрився розгромити Голден Стейт 139:119. Роль виконувача обов'язки головного тренера на себе взяв асистент Біллапса та екстренер євролігового Парижа Тьяго Спліттер.

Святослав Михайлюк зіграв другий матч поспіль за Юту, вийшовши у стартовій п'ятірці. Українець провів на майданчику 24 хвилини, за які встиг набрати 9 очок (3/7 з гри, 2/5 триочкові, 1/1 штрафні) та 4 підбирання за 2 втрат. Цього не вистачило, щоб Джаз обіграли Сакраменто (104:105).

НБА – регулярний сезон

25 жовтня

Торонто – Мілуокі 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)

Орландо – Атланта 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)

Бруклін – Клівленд 124:131 (23:24, 28:29, 35:45, 38:23)

Нью-Йорк – Бостон 105:95 (22:30, 42:12, 18:21, 23:30)

Мемфіс – Маямі 114:146 (25:44, 22:42, 29:28, 38:32)

Новий Орлеан – Сан-Антоніо 116:120 ОТ (27:30, 31:27, 22:25, 27:25, 9:13)

Х'юстон – Детройт 111:115 (33:32, 23:31, 30:24, 25:28)

Даллас – Вашингтон 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26)

Лейкерс – Міннесота 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)

Портленд – Голден Стейт 129:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28)

Сакраменто – Юта 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28)

Кліпперс – Фінікс 129:102 (34:33, 38:23, 34:21, 23:25)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що окрім арешту головного тренера Портленда Чонсі Біллапса відбулося затримання захисника Маямі Хіт Террі Розіра.