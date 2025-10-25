Портленд без заарештованого тренера розгромив Голден Стейт, Х'юстон і Даллас знову програли в НБА
У ніч на сьогодні, 25 жовтня, в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації пройшли дванадцять матчів.
У першому ж поєдинку ночі Янніс Адетокумбо видав потужний дабл-дабл із 31 очка та 20 підбирань, додавши 7 передач. Завдяки цьому Мілуокі на виїзді переміг Торонто 122:116.
Маямі у грі проти Мемфіса провів чи не найкращу першу половину цього сезону: команда Еріка Споельстри набрала 86 очок за перші 24 хвилини поєдинку. Після великої перерви Хіт дещо заспокоїлися та довели справу до перемоги 146:114.
Єдиний овертайм цієї ночі відбувся в Новому Орлеані, де місцеві Пеліканс приймали Сан-Антоніо. Одразу чотири гравці на дві команди зібрали дабл-дабл. У підсумку Віктор Вембаньяма та компанія здолали опонента 120:116.
Не можуть знайти своєї гри Х'юстон та Даллас, які знову програли, цього разу Детройту та Вашингтону відповідно. 49+11+8 від Луки Дончича та 25+7+11 від Остіна Рівза допомогли Лейкерс обіграти Міннесоту.
Портленд вже без заарештованого головного тренера Чонсі Біллапса примудрився розгромити Голден Стейт 139:119. Роль виконувача обов'язки головного тренера на себе взяв асистент Біллапса та екстренер євролігового Парижа Тьяго Спліттер.
Святослав Михайлюк зіграв другий матч поспіль за Юту, вийшовши у стартовій п'ятірці. Українець провів на майданчику 24 хвилини, за які встиг набрати 9 очок (3/7 з гри, 2/5 триочкові, 1/1 штрафні) та 4 підбирання за 2 втрат. Цього не вистачило, щоб Джаз обіграли Сакраменто (104:105).
НБА – регулярний сезон
25 жовтня
Торонто – Мілуокі 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)
Орландо – Атланта 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)
Бруклін – Клівленд 124:131 (23:24, 28:29, 35:45, 38:23)
Нью-Йорк – Бостон 105:95 (22:30, 42:12, 18:21, 23:30)
Мемфіс – Маямі 114:146 (25:44, 22:42, 29:28, 38:32)
Новий Орлеан – Сан-Антоніо 116:120 ОТ (27:30, 31:27, 22:25, 27:25, 9:13)
Х'юстон – Детройт 111:115 (33:32, 23:31, 30:24, 25:28)
Даллас – Вашингтон 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26)
Лейкерс – Міннесота 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)
Портленд – Голден Стейт 129:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28)
Сакраменто – Юта 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28)
Кліпперс – Фінікс 129:102 (34:33, 38:23, 34:21, 23:25)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Нагадаємо, що окрім арешту головного тренера Портленда Чонсі Біллапса відбулося затримання захисника Маямі Хіт Террі Розіра.