Портленд без заарештованого тренера розгромив Голден Стейт, Х'юстон і Даллас знову програли в НБА

Олексій Погорелов — 25 жовтня 2025, 08:32
НБА

У ніч на сьогодні, 25 жовтня, в межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації пройшли дванадцять матчів.

У першому ж поєдинку ночі Янніс Адетокумбо видав потужний дабл-дабл із 31 очка та 20 підбирань, додавши 7 передач. Завдяки цьому Мілуокі на виїзді переміг Торонто 122:116.

Маямі у грі проти Мемфіса провів чи не найкращу першу половину цього сезону: команда Еріка Споельстри набрала 86 очок за перші 24 хвилини поєдинку. Після великої перерви Хіт дещо заспокоїлися та довели справу до перемоги 146:114.

Єдиний овертайм цієї ночі відбувся в Новому Орлеані, де місцеві Пеліканс приймали Сан-Антоніо. Одразу чотири гравці на дві команди зібрали дабл-дабл. У підсумку Віктор Вембаньяма та компанія здолали опонента 120:116.

Не можуть знайти своєї гри Х'юстон та Даллас, які знову програли, цього разу Детройту та Вашингтону відповідно. 49+11+8 від Луки Дончича та 25+7+11 від Остіна Рівза допомогли Лейкерс обіграти Міннесоту.

Портленд вже без заарештованого головного тренера Чонсі Біллапса примудрився розгромити Голден Стейт 139:119. Роль виконувача обов'язки головного тренера на себе взяв асистент Біллапса та екстренер євролігового Парижа Тьяго Спліттер.

Святослав Михайлюк зіграв другий матч поспіль за Юту, вийшовши у стартовій п'ятірці. Українець провів на майданчику 24 хвилини, за які встиг набрати 9 очок (3/7 з гри, 2/5 триочкові, 1/1 штрафні) та 4 підбирання за 2 втрат. Цього не вистачило, щоб Джаз обіграли Сакраменто (104:105).

НБА – регулярний сезон
25 жовтня

Торонто – Мілуокі 116:122 (19:27, 35:25, 32:34, 30:36)

Орландо – Атланта 107:111 (24:25, 37:26, 25:27, 21:33)

Бруклін – Клівленд 124:131 (23:24, 28:29, 35:45, 38:23)

Нью-Йорк – Бостон 105:95 (22:30, 42:12, 18:21, 23:30)

Мемфіс – Маямі 114:146 (25:44, 22:42, 29:28, 38:32)

Новий Орлеан – Сан-Антоніо 116:120 ОТ (27:30, 31:27, 22:25, 27:25, 9:13)

Х'юстон – Детройт 111:115 (33:32, 23:31, 30:24, 25:28)

Даллас – Вашингтон 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26)

Лейкерс – Міннесота 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)

Портленд – Голден Стейт 129:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28)

Сакраменто – Юта 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28)

Кліпперс – Фінікс 129:102 (34:33, 38:23, 34:21, 23:25)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця Західної конференції

Нагадаємо, що окрім арешту головного тренера Портленда Чонсі Біллапса відбулося затримання захисника Маямі Хіт Террі Розіра.

