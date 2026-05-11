Стало відомо, чи встиг відновитись Дончич до четвертого матчу з Оклагомою

Лідер Лос-Анджелеса Лука Дончич пропустить четвертий матч чвертьфінальної серії проти Оклагоми-Сіті.

У фанатів "Лейкерс" були надії, що лідер команди встигне відновитись до цієї гри проти чинних чемпіонів ліги. Проте цього не сталося.

Словенець пропустить уже десятий поєдинок плейоф сезону-2025/26 через розтягнення підколінного сухожилля. Він травмувався 2 квітня та досі не отримав дозволу на повноцінну тренувальну активність із контактною боротьбою.

За словами спортивного лікаря Джессі Морса, зірковий баскетболіст, ймовірно, отримав серйозне розтягнення другого ступеня або частковий розрив. Він вважає, що в Лос-Анджелесі дарма покладалися лише на плазмотерапію, що, можливо, уповільнило відновлення Луки.

Зазначимо, що четверта гра серії Лейкерс – Оклагома-Сіті відбудеться 12 травня та розпочнеться о 5:30 за київським часом. "Тандер" ведуть з рахунком 3:0 і вже після цієї зустрічі можуть стати другим півфіналістом НБА після "Нікс", які пробились до цієї стадії турніру напередодні.