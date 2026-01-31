Михайлюк не допоміг Юті уникнути поразки від Брукліна, Лейкерс переграли Вашингтон в НБА

У ніч з 30 на 31 січня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта зі Святославом Михайлюком у складі поступилась Брукліну. Українець провів на паркеті 21 хвилину, за які встиг набрати три очки, зібрати два підбирання та віддати три передачі.

Трипл-дабл Луки Дончича допоміг Лейкерс здолати Вашингтон, а Торонто в результативному матчі програв Орландо.

НБА – регулярний чемпіонат

31 січня

Вашингтон – Лейкерс 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)

Бостон – Сакраменто 112:93 (40:25, 32:21, 17:20, 23:27)

Нью-Йорк – Портленд 127:97 (37:22, 22:27, 28:20, 40:28)

Нью-Орлеан – Мемфіс 114:106 (28:32, 30:29, 35:15, 21:30)

Орландо – Торонто 130:120 (29:28, 21:29, 36:42, 44:21)

Денвер – Кліпперс 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29)

Фінікс – Клівленд 126:113 (26:25, 26:22, 45:32, 29:34)

Юта – Бруклін 99:109 (26:27, 26:27, 29:29, 18:26)

Голден Стейт – Детройт 124:131 (37:45, 27:32, 31:31, 29:23)

Напередодні Детройт програв Фініксу, а Вашингтон переміг Мілуокі в НБА.