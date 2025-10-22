Українська правда
Голден Стейт переграли Лейкерс на старті сезону НБА

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 10:43
НБА

У ніч з 21 на 22 жовтня відбулись два стартових матчі Національної баскетбольної асоціації.

Оклахома мінімально поступилась Х'юстону в овертаймі, а неймовірні 43 очки Дончича не допомогли Лейкерс здолати Голден Стейт.

НБА-2025/25 – регулярний чемпіонат
22 жовтня

Оклахома – Х'юстон 125:124 (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 11:11, 10:9 ОТ)

Лос-Анджелес Лейкерс – Голден Стейт 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29) 

Зазначимо, що значна частина стартових матчів запланована на майбутню ніч – буде зіграно 12 поєдинків.

Раніше повідомлялось, що Денвер, Атланта та Індіана уклали декілька контрактів на 250 млн доларів.

