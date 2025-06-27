Зірка Лейкерс відмовився від максимального продовження контракту

Атакувальний захисник Лейкерс Остін Рівз відмовився від максимального продовження контракту з клубом із Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, "озерники" запропонували 27-річному баскетболісту продовження на 4 роки на суму 89,2 мільйона доларів. Але він відповів відмовою.

Чинна угода розрахована ще на два роки, але на останній сезон Рівз має опцію гравця на суму 14,9 мільйона. Остін може відмовитися від неї, щоб вийти на ринок вільних агентів наступного літа та отримати більш вигідний контракт, ніж те, що йому запропонували Лейкерс.

У травні була інформація, що Лос-Анджелес намагатиметься обміняти Рівза цього міжсезоння, щоб не втратити його безкоштовно через рік.

У своєму четвертому регулярному сезоні в НБА Остін Рівз зіграв 73 матчі, у яких набирав у середньому 20,2 очка, 4,5 підбирання, 5,8 передачі та 1,1 перехоплення (найккращі показники по кар'єрі).

Нагадаємо, що в НБА вже відбулися перший та другий раунди драфту 2025 року, за підсумком якого Максим Шульга опинився у стані заклятого суперника Лос-Анджелес Лейкерс.