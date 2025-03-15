Дончич пропустив матч з Денвером через травму

Зірковий баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс пропустив матч НБА проти Денвера через травму.

Про це повідомляє ESPN.

У гравця діагностовано розтягнення литкового м'яза і наразі невідомо, скільки словенець потребує часу на відновлення. Зазначимо, що наразі у лазареті команди знаходяться Леброн Джеймс, Джексон Хейс та Руї Хачімура.

У складі Лейкерс Дончич зіграв 13 матчів цього сезону, набираючи в середньому 26.1 очок за гру та виконуючи 8.6 пдбирань.

Нагадаємо, Лука Дончич в результаті обміну відправився до Лос-Анджелес Лейкерс, в той час, як до Маверікс доєднались Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.

Раніше легенда Індіани та п'ятиразовий учасник матчу всіх зірок НБА Реджі Міллер розкритикував гру Олексія Леня, який за відсутності Леброна Джеймса став основним центровим команди.