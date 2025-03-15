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Дончич пропустив матч з Денвером через травму

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 09:59
Дончич пропустив матч з Денвером через травму
Лука Дончич
Лос-Анджелес Лейкерс

Зірковий баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс пропустив матч НБА проти Денвера через травму.

Про це повідомляє ESPN.

У гравця діагностовано розтягнення литкового м'яза і наразі невідомо, скільки словенець потребує часу на відновлення. Зазначимо, що наразі у лазареті команди знаходяться Леброн Джеймс, Джексон Хейс та Руї Хачімура.

У складі Лейкерс Дончич зіграв 13 матчів цього сезону, набираючи в середньому 26.1 очок за гру та виконуючи 8.6 пдбирань.

Нагадаємо, Лука Дончич в результаті обміну відправився до Лос-Анджелес Лейкерс, в той час, як до Маверікс доєднались Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.

Раніше легенда Індіани та п'ятиразовий учасник матчу всіх зірок НБА Реджі Міллер розкритикував гру Олексія Леня, який за відсутності Леброна Джеймса став основним центровим команди.

Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич НБА

Лука Дончич

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