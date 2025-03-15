Лейкерс з Ленем знову програли, Юта без Михайлюка поступилась Торонто в НБА

У ніч з 14 на 15 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес Лейкерс зазнали четвертої поразки поспіль, поступившись на цей раз Денверу. Український форвард Олексій Лень провів на полі 12 хвилин, за які встиг набрати 2 очки та виконати п'ять підбирань.

Окрім того, Юта в результативному поєдинку поступилась Торонто. Святослав Михайлюк провів весь матч на лаві для запасних.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

15 березня

Маямі – Бостон 91:103 (23:30, 27:20, 27:28, 14:15)

Філадельфія – Індіана 100:115 (26:18, 25:29, 24:31, 25:34)

Атланта – Кліпперс 98:121 (26:24, 35:29, 8:35, 29:33)

Мемфіс – Клівленд 124:133 (29:36, 29:39, 34:37, 32:21)

Міннесота – Орландо 118:111 (33:30, 29:28, 16:29, 40:24)

Сан-Антоніо – Шарлотт 134:145 (26:37, 29:44, 40:40, 39:24)

Х'юстон – Даллас 133:96 (27:25, 35:24, 37:21, 34:26)

Денвер – Лейкерс 131:126 (32:40, 39:27, 31:32, 29:27)

Юта – Торонто 118:126 (26:33, 32:23, 30:35, 30:35)

Фінікс – Сакраменто 122:106 (36:22, 26:35, 35:25, 25:24)

Раніше легенда Індіани та п'ятиразовий учасник матчу всіх зірок НБА Реджі Міллер розкритикував гру Олексія Леня, який за відсутності Леброна Джеймса став основним центровим команди.