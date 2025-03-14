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Переходьте на маленьку п'ятірку, – легенда Індіани жорстко розкритикував Леня

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 13:28
Переходьте на маленьку п'ятірку, – легенда Індіани жорстко розкритикував Леня
Олексій Лень
Getty Images

Легенда Індіани та п'ятиразовий учасник матчу всіх зірок НБА Реджі Міллер розкритикував гру Олексія Леня, який за відсутності Леброна Джеймса став основним центровим команди.

Слова баскетболіста наводить Hoop Central.

"Лень нікого не тримає і не набирає очок, підбори не збирає. Переходьте на маленьку п'ятірку", – заявив Міллер.

У складі Лос-Анджелеса українець зіграв шість матчів, в яких в середньому набирає по одному очку та робить 2.3 підбирання за гру.

Нагадаємо, український форвард приєднався до Лейкерс під час зимового періоду трейдів.

Раніше стало відомо, скільки часу пропустить суперзірка команди ЛеБрон Джеймс через травму, якої він зазнав у матчі з Бостоном.

Лос-Анджелес Лейкерс Олексій Лень НБА

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