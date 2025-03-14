Переходьте на маленьку п'ятірку, – легенда Індіани жорстко розкритикував Леня

Легенда Індіани та п'ятиразовий учасник матчу всіх зірок НБА Реджі Міллер розкритикував гру Олексія Леня, який за відсутності Леброна Джеймса став основним центровим команди.

Слова баскетболіста наводить Hoop Central.

" Лень нікого не тримає і не набирає очок, підбори не збирає. Переходьте на маленьку п'ятірку", – заявив Міллер.

Reggie Miller:



“(Alex) Len, he’s not guarding anyone, he’s not scoring, he’s not rebounding. Go small.”



pic.twitter.com/IZD0VKSEph — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 14, 2025

У складі Лос-Анджелеса українець зіграв шість матчів, в яких в середньому набирає по одному очку та робить 2.3 підбирання за гру.

Нагадаємо, український форвард приєднався до Лейкерс під час зимового періоду трейдів.

Раніше стало відомо, скільки часу пропустить суперзірка команди ЛеБрон Джеймс через травму, якої він зазнав у матчі з Бостоном.