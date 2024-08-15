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Збірна України без змін, США — лідер: ФІБА оновила світовий рейтинг

Руслан Травкін — 15 серпня, 16:10
Збірна України без змін, США — лідер: ФІБА оновила світовий рейтинг
Збірна США з баскетболу
Getty Images

Збірна України залишилася на 36 місці у рейтингу ФІБА. Лідером є збірна США.

Міжнародна федерація баскетболу після завершення Олімпійських ігор-2024 опублікувала оновлений рейтинг FIBA.

У ньому відбулися певні зміни. Збірна Сербії завдяки третьому місці на Олімпіаді піднялася на дві позиції і тепер посідає друге місце.

Збірна Німеччини залишилася на третьому місці. Збірна Франції, яка здобула срібні нагороди Парижа-2024, покращила своє місце на 2 позицій та тепер йде на четвертій сходинці світового рейтингу.

До п'ятірка найкращих також увійшла збірна Канади, яка хоч і не дуже вдало виступила на ОІ-2024, вилетівши в 1/4 фіналу, все одно піднялася на дві позиції.

Зазначимо, що Дмитро Скапінцев почав тренуватися на базі клубу Західної конференції НБА.

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